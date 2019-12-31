С максимальными нагрузками: как проходят испытания самоходок «Коалиция-СВ»

На Урале завершаются испытания уникального самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Благодаря исключительным технологическим разработкам, эта машина стреляет дальше, точнее и быстрее всех отечественных и зарубежных аналогов.

Прочность и надежность орудия проверяют с максимальными нагрузками. Первый выстрел идет как разогревочный, второй и третий – с усиленным зарядом, а с 4 по 8 выстрелы 152-миллиметровая пушка бьет по мишеням.

Опытная партия из четырех образцов «Коалиция-СВ» после успешных заводских испытаний отправится в воинскую часть. Там артиллерийский комплекс будет проходить необходимые войсковые испытания, и только после этого «Коалицию» смогут запустить в серию.

О том, что новейшие самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» являются первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск, еще на форуме «Армия-2018» говорил начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. «Коалиция-СВ» первый раз была представлена 9 мая 2015 года на параде в честь 70-летия Победы.