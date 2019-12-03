Завершены предварительные испытания опытных образцов техники на шасси «Бумеранг»

ООО «Военно-промышленная компания» совместно с ГАБТУ и научно-исследовательскими организациями Министерства обороны РФ завершило предварительные испытания опытных образцов боевой машины пехоты и бронетранспортера на базе шасси «Бумаранг». Об этом сообщил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«В ходе проведенных предварительных испытаний опытные образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные в техническом задании характеристики. На производственных площадях ООО "ВПК" начата сборка новых опытных образцов в рамках ОКР "Бумеранг" для проведения государственных испытаний», - сказал Красовицкий.

По результатам проведенных испытаний комиссией подписан Акт предварительных испытаний.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» - перспективная колесная платформа, которая впервые машина была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции парада Победы в 2015 году.

25 ноября главком Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков заявил, что Минобороны подписало контракты на поставку опытной партии БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг».