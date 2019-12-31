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Названы сроки прибытия к месту дислокации первой системы С-350 «Витязь»

Андрей Аркадьев
13:04 31.12.2019
Первый в российских вооруженных силах зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» прибудет на место несения службы в январе следующего года.
Названы сроки прибытия к месту дислокации первой системы С-350 «Витязь»
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» прибудет в место постоянной дислокации я январе. Об этом сообщили в департаменте информации Минобороны России.

«В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в следующем году в ВКС планируется поставить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С». В 2019 году «Триумфы» и «Панцири» были поставлены в подразделения ПВО в Ленинградской области и в Арктическом регионе.

«Для повышения профессионального уровня и слаженности боевых расчетов войск противовоздушной обороны в 2019 году на базе ВУЗов Воздушно-космических сил проводилась переподготовка и повышение квалификации специалистов ЗРВ. Всего было подготовлено более 2000 специалистов зенитных ракетных войск», - уточняется в релизе.

Двадцать седьмого декабря начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил, что ВКС России получат 12 дивизионов ЗРК С-350 «Витязь» в 2021-2027 годы.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.

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