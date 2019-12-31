Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

В Свердловской области завершены предварительные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». В войсках самоходка заменит созданную в 1980-е годы «Мсту-С».

Испытательные стрельбы проходят в три этапа. Первый выстрел идет, как разогревочный, два последующих - с усиленным зарядом, а затем 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляет по мишеням.

Опытная партия из четырех образцов «Коалиция-СВ», произведенная АО «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод»), после успешных заводских испытаний отправится в воинскую часть. Там будут проходить войсковые испытания, и только после этого гаубицу смогут запустить в серию.

Семнадцатого декабря директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров сообщил, что предприятие изготовило первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ».

«Коалиция» создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине его обороны.

В перспективе 2С35 поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».

Впервые была представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По своим характеристикам не имеет аналогов в мире.