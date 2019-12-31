«Туполев» выразил соболезнования в связи со смертью создателя Ту-160

Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выражает соболезнования в связи с кончиной руководителя работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентина Близнюка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валентина Ивановича. Это был выдающийся авиационный конструктор, талантливый организатор, отзывчивый и внимательный руководитель и друг. В развитие отечественного авиастроения Валентин Иванович внес неоценимый вклад. Он создавал проекты и претворял их в жизнь, вкладывая свою энергию, знания и силы, свою искреннюю любовь к авиации и веру в ее перспективы», - говорится в сообщении.

Советский и российский авиаконструктор Валентин Близнюк умер 30 декабря на 92-м году жизни. Главным творением авиастроителя считается стратегический бомбардировщик Ту-160. Он руководил работами по модификации, модернизации и дооснащению стратегического авиационного комплекса.

Ту-160 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – до 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.