Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути

Президент России Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем атомного ледоколостроения.

«Современные ледоколы обеспечивают безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах, являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил вклад кораблестроителей в развитие отрасли, а также создания условий для надежной работы Северного морского пути.

Глава государства добавил, что перед работниками отрасли стоят важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения.

Сегодня атомному ледокольному флоту исполнилось ровно 60 лет. Третьего декабря 1959 года первый в мире атомный ледокол «Ленин» был сдан для эксплуатации Министерству морского флота СССР.

Проект разрабатывался в 1953 - 1955 годах в Центральном конструкторском бюро. Главным конструктором был назначен кораблестроитель Василий Неганов. Атомная установка проектировалась под руководством Игоря Африкантова.

Строительство корабля поручили Адмиралтейскому судостроительному заводу в Ленинграде. Судовые турбины создавались на Кировском заводе, главные турбогенераторы для ледокола строил Харьковский электромеханический завод, гребные электродвигатели - ленинградский завод «Электросила».

Длина надводного судна составила 134 метра, ширина - 27,6 метров, высота борта - 16,1 метров, водоизмещение - свыше 16 000 тонн. Численность экипажа составляла более 200 человек.

«Ленин» был построен в первую очередь для обслуживания Северного морского пути. Ледокол прослужил 30 лет и в 1989 году встал на вечную стоянку в Мурманске. В данный момент судно превращено в музей.