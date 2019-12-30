В ОАК рассказали о новых видах вооружений для Су-57

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые виды вооружения. Об этом рассказал генеральный директоры Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», - рассказал Слюсарь в интервью РИА Новости.

Генеральный директор ОАК также напомнил, что в данный момент интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа. Для этого процесса существует отдельная программа.

Слюсарь рассказал и о других планах, связанных с отечественной авиацией. В частности, он заявил, что все гражданские авиалайнеры отечественного производства могут переименовать, чтобы создать линейку самолетов с единым названием.

Подобным путем может быть сформирован Дивизион гражданской авиации. Целью изменений является создание правильного рыночного позиционирования структуры на мировом рынке. Как отметил Слюсарь, многие производители гражданской авиации в мире в конечно итоге уже пришли именно к этой модели.