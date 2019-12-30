Названы ориентировочные сроки поставок МС-21 зарубежным авиакомпаниям

Российские пассажирские самолеты МС-21 могут начать поставлять в страны дальнего зарубежья с 2023 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Коммерческие поставки начнутся в 2021 году. Мы начнем поставлять сначала российским эксплуатантам, ближнему зарубежью. В портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но (поставки прим. ред.) будут ориентированы на 2023-2024 годы», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Минпромторга уточнил, что среди заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Двадцать седьмого декабря гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt&Whitney.