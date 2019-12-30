«Роскосмос» запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет

Роскосмос запланировал на следующий год несколько десятков пусков ракет космического назначения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную корпорацию по космической деятельности.

«В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения», - говорится в сообщении.

Запуски ракет будут проводить с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра, уточнили в Роскосмосе.

Двадцать седьмого декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что космические пусковые программы России в этом году выполнены чуть более, чем на 50%.Он также отметил, что сорвано запланированное на 2019 год обновление военной спутниковой группировки. В связи с этим по указанию российского президента Владимира Путина создана спецкомиссия.

В феврале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с главой государства доложил, что в 2019 году будет выполнено 45 запусков ракет, что в два раза больше, чем в 2018. Он признал, что это большая нагрузка для госкорпорации, однако выразил уверенность, что Роскосмос справится с ней. Из запланированных 45 пусков было выполнено 25.