Модернизированный SSJ 100 получит российские двигатели и новое крыло

Модернизированный ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 получит российские двигатели и новое крыло. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем, изменением цены в сторону понижения, с повышением качества, импортозамещением ряда ключевых агрегатов. Последнее – приоритетная задача. Кроме того, в следующей версии самолет получит новое крыло, новые отечественные двигатели», - приводит РИА Новости его слова.

Также представитель ОАК рассказал, что SSJ 100 может получить версию с вместимостью на 75 человек. Но сейчас разработка этой модели самолета остается на этапе исследований.

Sukhoi Superjet 100 - это первый постсоветский ближнемагистральный гражданский пассажирский самолет. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4600 километров.

Презентация нового лайнера состоялась в 2007 году в Комсомольске-на-Амуре, поставки самолета начались в 2011 году. На сегодняшний день выпущено более 180 воздушных судов данного типа.

Отметим, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин еще в 2016 году заявил, что самолет получит двигатель ПД-14 вместо французских SaM146.

Кроме того, в апреле 2018 года ГСС (гражданские самолеты Сухого) анонсировали разработку до 2022 года укороченной модификации SSJ-75 вместимостью 75 кресел. В частности, именно этот самолет должен был получить двигатель ПД-14 и новое композитное крыло. Предварительное соглашение о покупке 75 таких самолетов для региональных рейсов было подписано с авиакомпанией S7 в 2018 году. Однако в сентябре 2019 года совладелец S7 Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил не производить SSJ-75.

Позже эту информацию опровергли в Минпромторге, заявив, что в будущем, при наличии развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск данного проекта.