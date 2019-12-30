Названы сроки серийных поставок самолета Ил-114-300

Серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 запланированы на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022-м предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года - начать серийные поставки», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты авиационного комплекса им С. В. Ильюшина нанесли на самолет оригинальную цветовую композицию. С новой ливреей он будет участвовать в испытательных и сертификационных полетах.

«Окраска самолета поможет нам определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300. Нам крайне важно, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью», - отмечается в релизе.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114.

Воздушное судно имеет повышенные тяговые характеристики, новый винт и выполнен из новых материалов. Машина оснащена двигателем ТВ7-117СТ. Первые подъемы Ил-114-300 в воздух запланированы на ноябрь 2020 года.

В июне генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин рассказал «Звезде», что Ил-114-300 активно готовят к серийному производству. Он подчеркнул, что все детали самолета - российского производства.

Ил-114 совершил первый полет в марте 1990 года. 24 апреля 1997 года самолет был сертифицирован МАК. До 2012 года Ил-114 выпускался мелкосерийно на ташкентском ТАПОиЧ. Всего было построено более 15 машин. К 2012 году производство Ил-114 на ТАПОиЧ было завершено, завод переориентирован на другую деятельность.