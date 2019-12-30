Уникальные кадры: испытания боевой машины «Деривация» и миномета «Дрок» впервые показали на видео

Впервые опубликованы кадры испытаний уникальных видов вооружений, производства АО ЦНИИ «Буревестник», входящего в госкорпорацию «Уралвагонзавод». Несмотря на перепады температур, на испытательном полигоне в Нижегородской области горячая пора. На специальных стендах проверяются на точность как машины для сухопутных подразделений, так и артиллерийские установки для морских корветов.

Технологии «Стелс» позволяют укрывать от радаров противника корвет с комплексами вооружения, а вот снайперские характеристики современных корабельных артиллерийских установок поражают своей точностью.

«Стреляет она на расстояние до 20 километров. По поводу точности могу сказать одно – сбиваем ракеты. При стрельбе по площадным целям, в систему управления специально вводится разброс для рассеивания, так как стрелять в одну точку не эффективно. Поэтому специально ввели разброс», - рассказал конструктор корабельных артиллерийских установок АО «ЦНИИ «Буревестник» АО «НПК «Уралвагонзавод» Николай Комов.

Другая машина производства конструкторов называется «Деривация», скорее всего, будет интересна иностранным покупателям уже сегодня. Она идеально подходит для защиты больших технологических комплексов от массированных налетов кустарно-собранных беспилотников.

Как показывает опыт современных вооруженных конфликтов, сотня кустарно собранных дронов может проскочить даже сквозь эшелонированную систему ПВО, но не только в этом случае.

«Ее точностные характеристики позволяют поражать беспилотные летательные аппараты на дальность от трех и выше километров. Такие задачи сейчас ни одна из артиллерийских машин не решает. Машины с ракетным вооружением могут поражать такие цели на этом расстоянии, но цена одной ракеты существенно превосходит стоимость одного боеприпаса калибра - 57 мм», - объясняет начальник отделения разработки вооружений и военной техники АО «ЦНИИ «Буревестник» АО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Савиных.

На базе самоходной установки «Деривация» в будущем может быть создана система, которая сможет самостоятельно принимать решение об уничтожении целей. По словам создателей, разработка искусственного интеллекта уже ведется, дело лишь во времени. Пока команду на открытие огня дает человек.

Самоходный 82-мм миномет «Дрок» - еще одна новинка, но уже для артиллерии сухопутных войск. Назван по имени кустарника семейства бобовых с желтыми соцветиями. Продолжает цветочную серию в артиллерии и не имеет аналогов в мире.

Расчет, в отличие от традиционно носимых орудий, передвигается с комфортом и под защитой брони. Огонь можно вести прямо с колес. Машине нужно только остановиться для наведения и стрельбы по целям, что занимает несколько секунд.

«Данное изделие разрабатывалось для повышения мобильности и тактической автономности выполнения огневых задач батальонной артиллерии сухопутных и воздушно-десантных войск, в том числе существенного сокращения времени занятия огневой позиции и подготовки к началу стрельбы. Экипажу для открытия огня выходить из защищенной капсулы - не требуется», - пояснил главный конструктор направления - начальник отдела артиллерии батальонного звена АО «ЦНИИ «Буревестник» АО «НПК «Уралвагонзавод» Илья Чупин.

«Дрок» оснащен полным комплектом цифрового оборудования с защитой от радиоэлектронного воздействия противника. Бортовая аппаратура позволяет использовать машину как в группе, так и для поддержки небольших подразделений. База машины - новое шасси с колесной формулой 4Х4.