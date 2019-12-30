Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

Экспортная версия многофункционального легкого истребителя МиГ-35 получит новую кабину. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Речь о создании экспортной версии машины в облике с новой кабиной. МиГ-35 интересен ряду наших зарубежных партнеров. Мы ведем переговоры», - приводит его слова РИА Новости.

Измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования отличают экспортный вариант МиГ-35 от обычного. Комплектация самолета поколения 4++ предусматривает оснащение его радаром с активной фазированной решеткой. АФАР способен захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей.

Истребитель оснащен комплексом оптико-электронной разведки, а также оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения и обзора воздушного, наземного и надводного пространства.

На МиГ-35 установлены новые двигатели с увеличенной тягой, истребители могут осуществлять дозаправку топливом в воздухе и выполнять роль танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.