«Промсвязьбанк» перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК

Опорный банк оборонно-промышленного комплекса «Промсвязьбанк» на данный момент обслуживает более 80% предприятий и компаний сектора ОПК. В целом это составляет более 50% от общего объема контрактов по гособоронзаказу.

«В рамках данной работы ПСБ предлагает программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка.

В целом ПСБ полностью располагает всеми ресурсами для обслуживания 100% сектора ОПК.

«Наша стратегическая задача - взять на себя обслуживание до 70% всего сектора ОПК страны до 2022 года. ПСБ готов обеспечить новое качество сервиса и работы с предприятиями отрасли с учетом их специфики», - сообщил глава банка Петр Фрадков.

Объем финансирования ОПК по итогам 2019 года со стороны банка составит около 450 миллиардов рублей.

Закон, закрепляющий за ПАО «Промсвязьбанк» статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, подписал 28 декабря президент РФ Владимир Путин.