В России завершены испытания корабельного ракетного комплекса «Оникс»

Закончены испытания корабельного ракетного комплекса нового поколения «Оникс». Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

«Завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", идущего на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения», - сказал он в интервью изданию «Красная звезда».

По словам Криворучко, в настоящее время проводится плановая работа по оснащению этим комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и субмарин, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в дальней и ближней морской зонах на уровне современных требований, которые предъявляются к средствам вооруженной борьбы на море.

Силовая установка «Оникса» включает в себя маршевый сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который имеет интегральный стартовый твердотопливный ускоритель.