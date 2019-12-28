Новейший пистолет «Удав» поступит на вооружение российской армии в 2020 году

Новейший пистолет «Удав» поступит на вооружение в Минобороны России в 2020 году. Разработкой занимался Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации «Ростех» в общей сложности в течение пяти лет.

«Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки», - сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Пистолет показал устойчивую работу при экстремальных температурах - от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

Вместимость магазина «Удава» находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов повышенной мощности 9х21 миллиметр, которые могут на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.