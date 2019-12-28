Предварительные испытания С-500 начнут в 2020 году

Предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнут в 2020 году. Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в июле уходящего года в полном объеме и с положительными результатами закончены госиспытания зенитной ракетной системы С-350 («Витязь-ПВО») с присвоением литеры «O1», а сейчас первый серийный образец ЗРС С-350 передается в войска.

«Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем "Витязь-ПВО" до 2027 года», - сказал Криворучко.

В 2020 году запланировано начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, ее первый серийный образец собираются поставить в 2025 году.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» планируется использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности, а также с авиацией противника.