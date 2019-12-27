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Борисов заявил, что Турция может приобрести дополнительную партию С-400

Андрей Аркадьев
18:24 27.12.2019
Ежегодно Россия экспортирует вооружений на сумму около $15 млрд, отметил вице-премьер.
Борисов заявил, что Турция может приобрести дополнительную партию С-400
© Фото: Минобороны России

Турция может закупить дополнительную партию российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «Триуф». Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы надеемся на это», - сказал он.

Борисов констатировал, что на рынке вооружения Россия занимает устойчивое второе место в мире по объемам продаж оружия. Лидерами продаж вице-премьер назвал средства противовоздушной обороны, авиацию и отдельные образцы техники для сухопутных войск.

«Сегодня хорошие перспективы и у судостроителей, потому что появились интересные новинки: малые корветы, патрульные корабли, дизель-электрические подводные лодки. В области радиоэлектронной борьбы у нас хорошие перспективы», - сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Сейчас, по его словам, задача России - сохранить свои позиции на мировом рынке вооружения. Он отметил, что наша страна имеет устойчивый заказ на 55 миллиардов долларов в длительной перспективе, каждый год экспортирует вооружений и техники на сумму около 15 миллиардов долларов.

Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения страны с США. После приобретения российских систем Вашингтон приостановил участие Турции в программе производства своих истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями. В ноябре под Анкарой прошли испытания С-400

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С- 400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. 

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