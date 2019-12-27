ВМФ РФ пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения в 2019 году

В 2019 году в состав Военно-морского флота Российской Федерации приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса. Об этом на селекторном совещании в Министерстве обороны доложил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата. В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса», - сказал он.

Главком добавил, что в настоящее время продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья.

Он напомнил, что президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял личное участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Церемония проходила на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Универсальные патрульные корабли арктической зоны ледового класса проекта 23550 могут ходить в любых зонах мореплавания - от тропических до арктических, преодолевая лед толщиной до полутора метров.

Первый корабль проекта - «Иван Папанин» - был спущен на воду в апреле текущего года. Планируется, что он будет введен в строй в 2021 году.