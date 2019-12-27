Разработчик: транспортник Ил-112В пойдет в серию в 2022 году

Запуск транспортного самолета Ил-112 в серийное производство запланирован на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Ил».

В сообщении говорится, что второй опытный образец Ил-112В, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в ЦАГИ. В производство заложены третья и четвертая опытные машины.

«Предприятия Дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более 10 самолетов Ил-112В в год», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массу машины удалось снизить на одну тонну.

В конце прошлого года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что программа по снижению веса планера будет представлена Министерству обороны РФ в марте текущего года.

Первый полет Ил-112 совершил 30 марта 2019 года.