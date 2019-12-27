Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее

Централизованная заправка позволила заправлять российские самолеты на авиабазе Хмеймим втрое быстрее. Об этом сообщил командующий группировкой войск РФ в Сирии Александр Чайко на селекторном совещании в Минобороны РФ.

«В декабре введена в эксплуатацию централизованная заправка авиационном топливом с возможностью в три раза сократить время для повторного вылета», - сказал Чайко.

Кроме того, по его словам, на авиабазе завершается строительство девяти укрытий, что позволило защитить технику от внешних воздействий и обеспечить скрытность подготовки к боевым вылетам.