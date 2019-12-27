ВКС России получат 12 дивизионов зенитных комплексов С-350

ВКС России получат 12 дивизионов зенитных ракетных комплексов средней дальности нового поколения С-350 «Витязь» в 2021-2027 годы. Об этом доложил начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

«Завершается прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков», - сказал он на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ.

По словам Ляпорова, благодаря поступлению в ВКС новейших комплексов эффективность борьбы с крылатыми ракетами увеличится в 2-2,5 раза.

Двадцать третьего декабря АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» передал Министерству обороны РФ первый новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.