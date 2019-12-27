РВСН: полк с комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ивановской области

Первый полк, вооруженный новым ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Командующий также отметил, что «мероприятия плана подготовки нового учебного года выполняются в полном объеме и без отклонений».

Так, по его словам, задание по набору на военную службу по контракту на этот год выполнено. Укомплектованность воинских должностей по контракту составляет 95%.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10.00 по московскому времени 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».