Ивановские «Ярсы» примут участие в московском параде Победы

Ракетные комплексы «Ярс» из состава Тейковской дивизии (Ивановская область) проедут по брусчатке Красной площади в День Победы. Об этом сообщил в пятницу командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

«Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организована. Парадные расчеты приступили к проведению тренировок. Также готовится техника ракетного полка "Ярс" Тейковской ракетной дивизии», - сказал он.

Военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая 2020 года. В нем примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.