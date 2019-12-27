Шойгу: доля современного вооружения в ВС РФ достигла 68,2%

Вооруженные силы России за год повысили боевые возможности на 14%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники - до 95%. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу, 27 декабря.

«Сегодня хотел бы коротко остановиться на основных моментах. В текущем году осуществляли плановое перевооружение войск. Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники - до 95%», - сказал глава российского военного ведомства.

Подводя итоги уходящего года, министр отметил, что все задачи, определенные Верховным главнокомандующим на этот период, выполнены.

«Боевые возможности Вооруженных сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», - отметил Шойгу.

Также сегодня министр доложил президенту РФ Владимиру Путину о постановке первого ракетного комплекса с блоком «Авангард» на опытно-боевое дежурство. По словам Шойгу, заступление на дежурство произошло в пятницу, 27 декабря, в 10:00 по московскому времени.