«Авангард» заступил на боевое дежурство: рассказываем, что это за комплекс

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о постановке первого ракетного комплекса с блоком «Авангард» на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Заступление на дежурство прошло в пятницу, 27 декабря, в 10:00 по московскому времени.

Двадцать четвертого декабря Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что более 20 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард» встанут на боевое дежурство в 2020 году.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

26 декабря 2018 года Министерство обороны провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае.