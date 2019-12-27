Шойгу поздравил РВСН с принятием на вооружение комплекса «Авангард»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих и отдельно - Ракетные войска стратегического назначения с заступлением на боевое дежурство комплекса «Авангард».

«Хотел бы поздравить всех нас и отдельно РВСН. Сегодня с десяти утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". Я всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил», - сказал Шойгу на селекторном совещании российского военного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что о заступлении комплекса на дежурство доложено Верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.

24 декабря Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что более 20 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард» встанут на боевое дежурство в 2020 году.

Впервые широкой публике комплекс был представлен президентом в ходе его обращения к Федеральному собранию в марте прошлого года.