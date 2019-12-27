Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство комплекса «Авангард»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10.00 по московскому времени 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

24 декабря Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что Более 20 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард» встанут на боевое дежурство в 2020 году.

Тогда же он отметил, что первый ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками заступит на боевое дежурство на этой неделе.