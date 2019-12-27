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Самолет МС-21 с российским двигателем могут сертифицировать в 2022 году

Андрей Аркадьев
13:11 27.12.2019
В середине 2020 года на лайнер установят отечественные двигатели ПД-14.
Самолет МС-21 с российским двигателем могут сертифицировать в 2022 году
© Фото: irkut.com, Global Look Press

Гражданский среднемагистральный самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«В прошлом году получили сертификат типа на двигатель ПД-14, испытания на самолете начнутся в следующем году, самолет под этот двигатель собирается сейчас в Иркутске и в середине 2020 года мы установим на него два российских двигателя и начнем программу испытаний. Всего порядка 400 полетов предусмотрено (в рамках испытаний - прим. ред.). В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14», - заявил он телеканалу «Россия-24».

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt&Whitney.

В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Иркутский авиазавод создает еще два опытных самолета МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

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