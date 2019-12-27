Самолеты Ил-114 и Ил-96-300 впервые поднимутся в воздух в следующем году

Региональный пассажирский самолет Ил-114 и модернизированный широкофюзеляжный авиалайнер Ил-96-300 поднимутся в воздух в 2020 году. Об этом сообщил глава Объединенной авиационной корпорации Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия-24».

«2020 год - это год премьер. Поднимется впервые самолет Ил-114, новый самолет, который производят в Ташкенте, и впервые его производство освоено здесь, в России. Первый вылет будет в начале года. Самолет Ил-96-300 - это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в 2020 году поднимется [в воздух - ред.]», - сообщил Слюсарь.

Слюсарь также сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить в следующем году порядка 20 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Ранее гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщал, что первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года.

Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Является самолетом российского президента (так называемый «Борт номер один»).