ОАК планирует произвести около 20 самолетов SSJ100 в 2020 году

Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить в следующем году порядка 20 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«В следующем году мы хотим произвести порядка 20 машин. Порядка 150 самолетов до 2024-2025 года мы должны сделать. Наша задача с 2021 года - вернуться на производство минимум 30 самолетов в год», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может поставить Пакистану от шести до 16 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Sukhoi Superjet 100 - это первый постсоветский ближнемагистральный гражданский пассажирский самолет. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4600 километров.

Презентация нового лайнера состоялась в 2007 году в Комсомольске-на-Амуре, поставки самолета начались в 2011 году. На сегодняшний день выпущено более 180 воздушных судов данного типа.