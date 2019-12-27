Пашинян назвал покупку Су-30СМ главным приобретением года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сверхманевренные истребители СУ-30СМ, купленные у России, доставлены в Армению.

«Наше главное приобретение этого года», - написал глава армянского правительства на своей странице в Facebook.

В военном аэропорту Эребуни под Ереваном состоялся демонстрационный полет самолетов. Пашинян присутствовал на аэродроме, пообщался с летчиками, которые управляли истребителями, и посидел в кабине Су-30СМ.

В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в его стране в декабре или январе-феврале 2020 года. Тогда же он заявил, что Ереван намерен приобрести у Москвы еще 12 таких машин.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.