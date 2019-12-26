«Андромеду» оденут в броню: новая система управления создается для ВДВ

Автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д» доказала свою эффективность в ходе применения ее в Воздушно-десантных войсках. Об этом «Звезде» рассказал командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он отметил, что «Андромеда-Д» - это комплекс средств связи и автоматизированного управления, который позволяет развертывать в короткие сроки автоматизированные пункты управления в звене командования, соединения, части, подразделения в едином информационном поле.

«Наша система, которая сегодня активно осваивается в войсках, интегрирована в единую автоматизированную систему управления Вооруженных сил. И сегодня это дает новые возможности, потому что та информация, которая поступала раньше просто по средствам связи, сегодня поступает с наиболее эффективными возможностями, с наиболее современной базой информационных и телекоммуникационных систем, с минимальным промежутком времени и с максимальным объемом информации», - объяснил генерал-полковник.

По словам Сердюкова, в настоящее время активно ведутся работы по созданию по созданию комплекса связи и автоматизированного управления на бронебазе.

«При этом в рамках опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена в следующем году, будут созданы унифицированные командно-штабные машины на бронебазе, а также колесный вариант с размещением всех систем под броней. Это очень важно, с учетом того боевого опыта, который мы получили, особенно тактическое звено. Наши пункты управления должны быть под броней, закрыты от возможного воздействия, артиллерийских систем противника и авиации. При этом эта уникальная система интегрирована в единую автоматизированную систему ВС РФ, но создается для десантных войск», - отметил Андрей Сердюков.

Генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (входит в Ростех), на выставке MILEX-2019 в мае 2019 года заявил, что автоматизированная система управления Воздушно-десантными войсками РФ третьего этапа будет создана в конце 2019 - начале 2020 года.