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Чтобы нам не мешали жить: в Минобороны рассказали о поступлении «гиперзвука» на вооружение

Наталья Вальханская
23:30 26.12.2019
Вооруженные силы всегда служили для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны, подчеркнул замминистра обороны России.
Чтобы нам не мешали жить: в Минобороны рассказали о поступлении «гиперзвука» на вооружение
© Фото: Минобороны России

В Минобороны России заявили, что поступление гиперзвукового оружия на вооружение не несет в себе опасности для других государств. Это необходимо, чтобы обеспечить обороноспособность страны, заявил заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«"Гиперзвук" на вооружение уже поступил. Но дело в том, что мы никогда в роли агрессовров не выступали. В сейчас не буду углубляться в историю. Вооруженные силы всегда служили для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Не атакующую способность. Так что никому не надо пугаться. "Гиперзвук" - это новые возможности перехвата, это высокая маневренность. Это высочайшая скорость. Но это только для того, чтобы наши люди жили спокойно. Мы никуда не смотрим. Мы смотрим только за тем, чтобы нам не мешали нормально жить», - подчеркнул Цаликов.

На заседании коллегии Минобороны России Владимир Путин сообщил, что работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковой ракете «Циркон», подводному аппарату «Посейдон» и крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник» идут по плану.

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