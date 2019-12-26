Корвет «Алдар Цыденжапов» готовится к швартовым испытаниям

Швартовые испытания новейшего корвета проекта 20380 «Герой России Алдар Цыденжапов» начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев посетил Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, пообщался с коллективом предприятия и посмотрел, как проходят работы.

«Заместитель командующего вместе с офицерами штаба ТОФ проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 "Резкий", осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ржев" и "Удомля", заложенных 1 июля текущего года. Также он ознакомился с выполнением достроечных работ на корвете "Алдар Цыденжапов" и подготовкой его к швартовым испытаниям», - говорится в сообщении.

Корвет был заложен на ПАО «Амурский судостроительный завод» в 2015 году. В сентябре текущего года корабль был спущен на воду. В состав ТОФ он войдет в следующем году, после завершения заводских ходовых и государственных испытаний.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.