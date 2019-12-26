Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Государственные испытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начались в России и продлятся весь следующий год. Их проводят холдинг «Вертолеты России» и представители Министерства обороны РФ. Об этом сообщил гендиректор предприятия Андрей Богинский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным предприятия, в ходе испытаний Ми-26Т2В на четырех полигонах будут проверены основные летно-технические характеристики вертолета и работа нового оборудования. В состав смешанного экипажа машины также войдут представители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

«На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год», - говорится в сообщении.

Ми-26 был создан во второй половине 1970-х годов под руководством Марата Тищенко - генерального конструктора Московского вертолетного завода (МВЗ) им. Миля. Машина обрела заслуженную славу самого грузоподъемного вертолета в мире.

Является самым тяжелым транспортным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. Взлетная масса машины достигает 56 тонн, крейсерская скорость - 255 км/ч, дальность полета с основными баками - 800 километров.

Главная задача Ми-26 - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.

Модернизированный Ми-26Т2В отличается от базовой версии современным интегрированным комплексом бортового оборудования (БРЭО), который в значительной мере облегчил управление машиной. Он позволяет выполнять полет по маршруту в автоматическом режиме, в том числе выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку, совершать предпосадочное маневрирование, а также возвращаться на основной или запасной аэродромы.