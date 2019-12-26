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«Вертолеты России» передали Минобороны РФ более 20 ударных вертолетов

Андрей Аркадьев
13:53 26.12.2019
Впервые МО РФ были поставлены новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник».
«Вертолеты России» передали Минобороны РФ более 20 ударных вертолетов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Холдинг «Вертолеты России» передал Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов и полностью выполнил государственный оборонный заказ на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков отметил, что потребности военного ведомства в современных боевых вертолетах обеспечиваются в полном объеме.

«Впервые были поставлены новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" - до 2027 года мы произведем для оборонного ведомства 98 таких машин», - сказал он.

Сердюков добавил, что облик новых «Ночных охотников» в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. Так, Ми-28НМ приобрел модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения, возможность работы с беспилотными летательными аппаратами и наземными командными пунктами.

По словам Сердюкова, в текущем году в войска также поступили разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые вертолеты Ми-35М и боевые вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ.

Главная задача вертолетов Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Максимальная скорость Ми-28Н - до 300 км/ч, дальность полета в боевом варианте - до 450 км. Благодаря бортовому оборудованию, вертолет способен совершать полеты в ночное время в нескольких метрах над землей, используя очки ночного видения и круглосуточную обзорно-прицельную станцию ОПС-28.

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