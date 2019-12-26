Ледокол «Виктор Черномырдин» готов к передаче заказчику

Дизель-электрический ледокол ЛК-25 «Виктор Черномырдин» готов к передаче «Росморпорту», сообщил генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Он объяснил, что у заказчика нет претензий к судостроительному заводу, вопрос заключается в оформлении документов, чем в настоящий момент занимается Объединенная судостроительная корпорация.

«Мы готовы подписать документы с заказчиком - "Росморпортом" в любой день, он готов, если бы был решен вопрос по срокам, то мы бы подписали его хоть вчера», - приводит «Интерфакс» его слова.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» строится с декабря 2012 года по заказу ФГУП «Росморпорт». В октябре судно вышло на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными. В ходе испытаний проверялась работа всех систем и механизмов судна, включая главную энергетическую установку, системы навигации и связи, радиолокационные станции. Технические характеристики судна были подтверждены.

«Виктор Черномырдин» оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов. Главные цели ледокола - ледовая разведка и буксировка судов, снабжение научных экспедиций в Арктике и Антарктике. Ожидается, что судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.

Двадцать седьмого ноября 2018 года на строящемся ледоколе произошел пожар. Как заявлял глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, его причиной стал человеческий фактор. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.