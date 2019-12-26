Сто тысяч за полет: в России начали штрафовать за использование дронов

Дмитрий Дудукин, житель села Турочак Республики Алтай, снял с коптера красоту местной природы, однако после этого его пригласили в прокуратуру.

«Явился - предложили на выбор: если сознаюсь, 30 тысяч рублей, если не сознаюсь, два штрафа по 50 [тысяч рублей - ред.]», - сказал Дудукин.

Дмитрий с обвинениями в свой адрес не согласился, в результате чего Горноалтайская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в связи с незаконным использованием воздушного пространства.

7 сентября 2019 года вступили в силу правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 250 грамммов до 30 килограммов.

В данный момент на каждый летательный аппарат нужно составить заявление, распечатать, приложить фотографию, вложить в конверт и отправить почтой.

Смягчить условия в целом ряде случаев сейчас пытаются на законодательном уровне; в частности, определить безопасную высоту, не требующую регистрации.

Если поправки будут приняты, то это существенно упростит порядок использования беспилотников. Но пока такие изменения не вступили в силу, многие посчитали за благо «приземлиться» до лучших времен.