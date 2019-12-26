Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Сто тысяч за полет: в России начали штрафовать за использование дронов

Александр Пешков
Максим Румянцев
13:58 26.12.2019
Жителю села Турочак Республики Алтай могут назначить штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что он снимал с дрона красоту дикой природы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Дмитрий Дудукин, житель села Турочак Республики Алтай, снял с коптера красоту местной природы, однако после этого его пригласили в прокуратуру.

«Явился - предложили на выбор: если сознаюсь, 30 тысяч рублей, если не сознаюсь, два штрафа по 50 [тысяч рублей - ред.]», - сказал Дудукин.

Дмитрий с обвинениями в свой адрес не согласился, в результате чего Горноалтайская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в связи с незаконным использованием воздушного пространства.

7 сентября 2019 года вступили в силу правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 250 грамммов до 30 килограммов.

В данный момент на каждый летательный аппарат нужно составить заявление, распечатать, приложить фотографию, вложить в конверт и отправить почтой.

Смягчить условия в целом ряде случаев сейчас пытаются на законодательном уровне; в частности, определить безопасную высоту, не требующую регистрации.

Если поправки будут приняты, то это существенно упростит порядок использования беспилотников. Но пока такие изменения не вступили в силу, многие посчитали за благо «приземлиться» до лучших времен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2019, 21:11
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Дата26.12.2019, 07:00
Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, который покинули американцы
Дата26.12.2019, 09:56
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.12.2019, 10:46
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в следующем году
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:50 В стране и мире
Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене
14:49 В стране и мире
«Зайцев» на платных дорогах будут штрафовать
14:32 ОПК
Путин внес в Госдуму протокол об использовании БПЛА на базе РФ в Киргизии
14:31 В стране и мире
«ВКонтакте» запустила новогодние проекты
14:30 ОПК
Ледокол «Виктор Черномырдин» готов к передаче заказчику
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дозаправка МиГ-31БМ и Су-34 глазами пилота: кадры из кабины
Видео
«Это мегакруто»: британский журналист восхитился проездом первого поезда по Крымскому мосту
Видео
Рука дяди Сэма: почему Порошенко «сделали» президентом и как США причастны к событиям на Майдане
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
«Без команды не стрелять»: как взвод Широнина выстоял в бою с лучшими танковыми подразделениями вермахта
Видео
Первую серийную подлодку «Ясень-М» спустили на воду в Северодвинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.