В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

В бассейне, расположенном на территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, спустили на воду новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов».

«Сегодня мы спускаем подводную лодку "Волхов", заканчиваем все праздничные мероприятия на этот год», - сказал гендиректор предприятия Александр Бузаков.

«Волхов» - вторая из шести подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»), которые строятся для Тихоокеанского флота. Первую подлодку данного проекта «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ в ноябре. Третья и четвертая субмарины - «Магадан» и «Уфа» - были также заложены в ноябре.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

Это одни из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого получили название «Черная дыра».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.