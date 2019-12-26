Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в следующем году

Масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли. Надо ставить на крыло проект МС-21 - мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», - сказал Чемезов в интервью РБК.

Отметим, что на форуме «Армия-2019» подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.