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Новый корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске-на-Амуре

Андрей Аркадьев
10:37 26.12.2019
Малый ракетный корабль проекта 22800 получил название «Уссурийск».
Новый корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске-на-Амуре
© Фото: Минобороны России

На Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная закладка третьего по счету малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Об этом сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Строительство ведется в рамках контракта, заключенного Министерством обороны РФ на постройку шести кораблей данного проекта для ТОФ.

Малые ракетные корабли проекта 22800 - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

В июле текущего года на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре были заложены два МРК этого проекта: «Ржев» и «Удомля». Ожидается, что они войдут в строй после 2020 года. Головным кораблем проекта 22800 является МРК «Мытищи».

Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Скорость хода составляет 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток. Экипаж корабля - 39 человек.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».

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