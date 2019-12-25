Кадры передачи Балтфлоту гидрографического катера «Михаил Казанский»

Большой гидрографический катер «Михаил Казанский» принят в состав Балтфлота. В честь такого события в Выборге на его борту впервые подняли Андреевский флаг. «Звезда» публикует кадры торжественной церемонии.

«Михаил Казанский» стал первым построенным катером проекта 23370Г, его водоизмещение составляет 140 тонн. Имя судно получило в честь выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке «Дороги жизни» на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского. Катер имеет катамаранную конструкцию, благодаря которой удалось значительно увеличить площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

Планируется, что до конца следующего года для Гидрографической службы ВМФ будет построено три больших катера этого проекта. Строительством занимается подмосковное предприятие «КАМПО».

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенных на необорудованном побережье.