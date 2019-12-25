Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Кадры передачи Балтфлоту гидрографического катера «Михаил Казанский»

Андрей Аркадьев
18:08 25.12.2019
Гидрографический катер проекта 23370Г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Большой гидрографический катер «Михаил Казанский» принят в состав Балтфлота. В честь такого события в Выборге на его борту впервые подняли Андреевский флаг. «Звезда» публикует кадры торжественной церемонии.

«Михаил Казанский» стал первым построенным катером проекта 23370Г, его водоизмещение составляет 140 тонн. Имя судно получило в честь выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке «Дороги жизни» на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского. Катер имеет катамаранную конструкцию, благодаря которой удалось значительно увеличить площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

Планируется, что до конца следующего года для Гидрографической службы ВМФ будет построено три больших катера этого проекта. Строительством занимается подмосковное предприятие «КАМПО».

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенных на необорудованном побережье.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2019, 21:11
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Дата25.12.2019, 15:54
Шойгу назвал генерала Гареева истинным офицером и настоящим патриотом
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.12.2019, 18:08
Кадры передачи Балтфлоту гидрографического катера «Михаил Казанский»
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:55 В стране и мире
BMW отзовет более 19 тысяч машин из-за проблем с детскими креслами
18:52 В стране и мире
Видео
Дети на войне: ожидание Нового года на линии разграничения
18:48 Армия
Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике
18:41 В стране и мире
Названы кинозвезды с самыми высокими гонорарами
18:20 В стране и мире
Видео
Десятки единиц: чье оружие свозят на полигон во Львове
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дозаправка МиГ-31БМ и Су-34 глазами пилота: кадры из кабины
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Российская пианистка трагически погибла в Будапеште
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.