В России создадут беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем
Первый полет беспилотного летательного аппарата запланирован на 2020 год.
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Беспилотник с изготовленным на 3D-принтере газотурбинным двигателем взлетит в начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований.
«Демонстрационные летные испытания малоразмерного газотурбинного двигателя запланированы на январь-февраль 2020 года. В качестве летающей лаборатории будет использован легкий беспилотный летательный аппарат», - заявили в ФПИ.
В ФПИ сообщили, что распечатанные на 3D-принтере двигатели уже прошли стендовые испытания и в ходе них показали требуемые характеристики.
Ключевые элементы данных силовых установок изготовлены методом послойного лазерного сплавления с использованием новых отечественных металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.