В России создадут беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем

Беспилотник с изготовленным на 3D-принтере газотурбинным двигателем взлетит в начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований.

«Демонстрационные летные испытания малоразмерного газотурбинного двигателя запланированы на январь-февраль 2020 года. В качестве летающей лаборатории будет использован легкий беспилотный летательный аппарат», - заявили в ФПИ.

В ФПИ сообщили, что распечатанные на 3D-принтере двигатели уже прошли стендовые испытания и в ходе них показали требуемые характеристики.

© Александр Кряжев, РИА Новости Образец на стенде Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) на выставке науки, технологий и инноваций "НТИ ЭКСПО" в рамках 5-го Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

Ключевые элементы данных силовых установок изготовлены методом послойного лазерного сплавления с использованием новых отечественных металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.