Названы сроки завершения госиспытаний мишенного комплекса «Адъютант»
Государственные испытания мишенного комплекса «Адъютант» планируется завершить во втором квартале следующего года. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ Александр Леонов.
«Завершить государственные испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса планируется во втором квартале 2020 года», - сообщил Леонов.
Ранее директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода «Купол» (предприятие-разработчик) Игорь Иванов на выставке MILEX-2019 заявил, что учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» планируют поставлять в российскую армию с 2020 года.
Иванов отметил, что в комплексе есть четыре типа целей, а именно - вертолет, беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания, с турбореактивным двигателем и имитатор крылатой ракеты. «Адъютант» оснащен также выносным средством отображения информации. На нем военные видят мишенную обстановку, что дает возможность контролировать ход учений.