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Фрегат «Адмирал Касатонов» попал в 5-балльный шторм в Баренцевом море

Александр Пешков
17:11 25.12.2019
Корабль проходит испытания на полигонах боевой подготовки Северного флота.
Фрегат «Адмирал Касатонов» попал в 5-балльный шторм в Баренцевом море
© Фото: Минобороны РФ

Первый фрегат проекта 22350 проходит испытания в штормовых условиях Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Плавание корабля проходит в сложных штормовых условиях. Волнение моря достигает 5 баллов, порывы ветра превышают скорость 20 метров в секунду. Тем не менее, экипаж корабля выполнил часть ходовых испытаний и проверку систем и механизмов в море», - сообщили в пресс-службе ЗВО.

В сообщении говорится, что ряд эпизодов программы испытаний пришлось перенести на более поздний срок в связи с требованием техники безопасности.

«В более благоприятных погодных условиях экипаж фрегата отработает буксировку и артиллерийскую стрельбу по береговой цели. В течение ближайших дней фрегат проверит систему противовоздушной обороны и радиотехническое вооружение во взаимодействии с авиацией Северного флота», - говорится в сообщении ЗВО.

Первого декабря фрегат выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из акватории Белого моря. КР поразила мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.

Предполагается, что корабль войдет в состав флота до конца года. 

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