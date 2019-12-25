Снайперы ЗВО получили первые комплексы КРУС «Стрелец-М»
Комплекс в режиме реального времени позволяет отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать данные о противнике.
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Первая партия комплексов разведки управления и связи «Стрелец-М» поступила в подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
«Свыше 200 комплектов распределены для комплектования снайперских рот и подразделений», - сообщили в пресс-службе округа.
«Комплекс «Стрелец» - индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов, на компьютере командира подразделения.
Комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в состав боевой экипировки «Ратник».