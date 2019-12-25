Танковая армия ЗВО получит беспилотники «Орлан-10»

Танковая армия Западного военного округа получит до конца текущего года партию беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3», сообщает пресс-служба ЗВО.

«Партия беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3" до конца текущего года поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской и Нижегородской областях», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечено, что в случае необходимости возможно использование дронов в пожароопасный период для наблюдения за лесопожарной обстановкой.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

БПЛА «Элерон» предназначен для наблюдения наземной обстановки и объектов с воздуха. Размах крыла - 1,47 метра, масса - 3,4 кг. Продолжительность полета - до 85 минут.