Три ракеты «Союз» доставили на космодром Восточный

На космодром Восточный в Амурской области доставили три ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщает в среду пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«На станцию Ледяная у космодрома Восточный 25 декабря 2019 года прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей "Союз-2.1б", а также два головных обтекателя. Специалисты филиала ЦЭНКИ — Космический центр "Восточный" (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») встретили состав, после чего он был транспортирован на склад-блоков Унифицированного технического комплекса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что составные части еще двух ракет: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель были доставлены на Восточный в августе и хранятся в монтажно-испытательном корпусе.

В сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2020 году с Восточного планируется осуществить пять пусков ракет: в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Его строительство началось в 2012 году. Первый запуск ракеты «Союз» состоялся в апреле 2016 года. Сейчас проходит вторая очередь строительства, которая предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры.