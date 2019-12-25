Опубликованы кадры вывода новейшей АПЛ «Новосибирск» из эллинга

Телеканал «Звезда» публикует кадры торжественного вывода их эллинга АО ПО «Севмаш» атомной подводной лодки проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Субмарина была спущена на воду в среду, 25 декабря в Северодвинске.

Команду на спуск корабля дал исполняющий обязанности директора «Севмаш» Сергей Воронько. Церемониальную бутылку шампанского о борт «Новосибирска» разбил капитан 2-го ранга Максим Шпирко.

Подлодка является первой в серии. Передать «Новосибирск» Военно-морскому флоту РФ планируется в следующем году. Данная подлодка уже может оснащаться ракетными комплексами «Калибр-ПЛ» и «Оникс», а в дальнейшем гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее Воронько в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что АО «ПО "Севмаш"» передаст ВМФ России четыре атомных подводных лодки в 2020 году, в том числе два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» - «Казань» и «Новосибирск».